Wir bringen Ihre Ware sicher von A nach B! Wenn es um Transporte und Paketdienste geht, sind wir Ihre Anlaufstelle in Gols, Bezirk Neusiedl am See / Burgenland. Gegründet als Firma Georg Zechmeister Transporte im Jahr 1987, entstand daraus am 27.03.1991 die Georg Zechmeister Transporte GesmbH & Co. KG mit zunächst einmal 3 Mitarbeitern. Mittlerweile beschäftigt unsere Transportfirma über 50 Mitarbeiter und verfügt über 8 Subfrächter.

Zudem können wir auf einen modernen, umweltorientierten Fuhrpark mit über 50 Fahrzeugen zurückgreifen.